Dispiace. Più umanamente che calcisticamente. Dispiace ma è anche "giusto così", soprattutto davanti a certe cifre.è pronto a salutare la Juventus: domani sarà su un aereo, direzione Inghilterra. Fissate le visite mediche con il Leeds, fissato l'addio alla Juventus. Dopo due anni e mezzo, si chiude l'esperienza dello statunitense, voluto fortemente da Paratici (che pure l'aveva cercato con il suo Tottenham)."Ti abbiamo apprezzato come giocatore ma soprattutto come ragazzo, solare, sempre sorridente e con un animo buono", ha scritto un tifoso sui social. Ed è in generale il pensiero di tanti. Weston saluta con una Coppa Italia e una Supercoppa all'attivo, tutti nell'era Pirlo. E con qualche rimpianto...