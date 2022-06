"The end". Se qualcuno aveva ancora dubbi (o speranze) che le cose potessero andare diversamente, gli annunci ufficiali delle scorse ore hanno sancito definitivamente un punto di non ritorno. 30 giugno 2022. Si è conclusa oggi l'esperienza di Paulo Dybala, Alvaro Morata e Federico Bernardeschi con la maglia della Vecchia Signora, tutti salutati e ringraziati dal club bianconero con un messaggio dedicato a ciascuno sui canali ufficiali. Si chiude un'era, insomma, che piaccia o meno. E una nuova Juve sta per nascere, con gli acquisti ormai definiti di Paul Pogba e Angel Di Maria, ma anche con ulteriori probabili partenze come quella di Matthijs De Ligt, segno che la rosa è davvero nel pieno di una totale ricostruzione.

Tornando ai saluti odierni, certamente non si può dire che non fossero attesi. Vedere un addio esplicitato nero su bianco, però, fa sempre un altro effetto, anche ai tifosi che ormai si erano messi il cuore in pace per la partenza di due giocatori centrali nella squadra degli ultimi anni come Dybala e Morata, che non a caso sui social sono stati congedati con pensieri carichi di affetto, riconoscenza e nostalgia, oltre che con un po' di rimpianto per le scelte compiute dalla dirigenza sul mercato. Un po' diverso - a tratti carico di sarcasmo, con commenti del tipo "finalmente una buona notizia" - lo spirito con cui il popolo bianconero si è separato da Bernardeschi, ritenuto ormai da tempo un giocatore estraneo al progetto della Juve, dove non è mai riuscito ad esprimere completamente il suo potenziale. Eppure, non sono mancati nemmeno coloro che hanno voluto esprimere un pizzico di dispiacere anche per l'addio dell'ex Fiorentina, indicato da tutti - società compresa - come un professionista esemplare, sempre pronto ad accettare di buon grado le scelte prese nei suoi confronti e a mettersi alla disposizione della squadra in base alle esigenze.



