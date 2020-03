Non sono passate inosservate le parole di Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter ed ex obiettivo di mercato della Juventus che stava per scambiarlo con Paulo Dybala quando il belga era ancora del Manchester United. "Juve? ​Sì, erano molto vicini - ha dichiarato il belga -. Ma la mia mente era sempre rivolta all'Inter e al suo allenatore. L'Inter per me è stata sempre la squadra di riferimento in Italia, da piccolo guardavo le prodezze di Adriano, Ronaldo, Christian Vieri col quale ho un ottimo rapporto. Il club e l'allenatore mi hanno voluto fortemente, Antonio Conte mi voleva anche al Chelsea. Quindi per me era giunto il momento di andare lì". Parole a cui hanno risposto i tifosi bianconeri commentando il nostro post Instagram. "Meglio per noi", dicono in molti.