Pavel Nedved non sarà più il vice presidente della Juventus. Dopo vent'anni in bianconero, prima da calciatore e poi nella dirigenza bianconera. L'ultimo atto è andato in scena oggi, davanti all'assemblea degli azionisti. Si è chiuso un capitolo lungo, tra la commozione generale, di chi ricorda Pavel per il suo pallone d'oro vinto e di chi invece ricorda la sua chioma bionda sfrecciare nel campo. Prima di ricordarlo in giacca e cravatta nella dirigenza della Juventus. In gallery le reazioni dei tifosi su Twitter.