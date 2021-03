1









Il giorno dopo. C’è la tristezza di chi, in campo, non è riuscito ad andare oltre i propri limiti, uscendo per il secondo anno di fila agli ottavi di Champions League. L’amarezza di chi per la prima volta, come Chiesa, prova questa cocente disfatta. Chi ancora prova rabbia per non aver detto la sua, perché stoppato da una serie sfortunata di infortuni. Paulo Dybala ha osservato il destino europeo della Juventus dalla panchina, deluso e rammaricato per non aver dato il suo contributo per il fastidio al ginocchio che ne sta rallentando il rientro. I tifosi sono sicuri: con una Joya in più al 100% non solo la Champions, ma tutta l’annata sarebbe andata diversamente.



Sfoglia la gallery per vedere i commenti dei tifosi su Dybala