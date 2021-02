1









28 milioni di euro. È il conguaglio che la Juventus incassò nell’ambito dello scambio tra Danilo e Cancelo, con il portoghese che sbarcò al Manchester City nell’estate del 2019. Un’operazione finanziaria vantaggiosa per il club bianconero, soprattutto alla luce del rendimento dell’ex Inter nella prima stagione alla corte di Guardiola, al di sotto delle aspettative. Quest’anno, però, la musica è cambiata. Guardiola ha reinventato Cancelo, non solo terzino (destro o sinistro, è indifferente) ma creatore di gioco aggiunto nella manovra offensiva. Ruolo in cui si è calato alla perfezione, diventando un uomo di fiducia dell’ex Barça. L’ennesima dimostrazione dell’evoluzione ieri sera, in Champions contro il Borussia Moenchengladbach, schiacciato anche dai suoi millimetri assist. Adesso la Juve è molto soddisfatta del rendimento di Danilo, autore di una stagione da protagonista, ma la tifoseria si è spaccata: c’è chi ha voltato pagina, chi invece rimpiange il portoghese. Sfoglia la gallery per vedere i commenti dei tifosi della Juve su Cancelo