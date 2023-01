Missione compiuta, in poche parole, per la, uscita vittoriosa dall'Allianz Stadium in un gelido giovedì sera torinese che ha fatto rima con, la competizione parallela a campionato ed Europa League che per i bianconeri resta un obiettivo da centrare. Possibile che in tutto ciò ci sia anche una nota negativa? Pare di sì, ma del resto, durante i 90 minuti.E ancora una volta sta tutto lì, nell'evidenza che persino tra le mura amiche la squadra di Massimiliano(guidata per l'occasione dal vice Marco) ha fatto tanta, troppa fatica a battere una formazione sulla carta inferiore quale il, che comunque ha avuto il grande merito di crederci fino alla fine e di schierare in campo tutto il proprio potenziale per ben figurare in una cornice d'eccezione come quella dello Stadium. Per intenderci, è servito uno strepitosoper mettere il punto esclamativo sul match e scongiurare il rischio dei tempi supplementari, che di certo non avrebbero aiutato la Juve a pochi giorni da una sfida altrettanto importante, questa volta per il cammino in campionato.Già, perché domenica all'Allianz Stadium arriverà l'. Non un'avversaria qualsiasi, basti pensare a come è finito l'ultimo incontro in quel di Torino. E ai bianconeri servirà di più, perché ogni leggerezza come quella che ieri sera è costata il gol del pareggio monzese potrebbe risultare fatale. Ma un discorso analogo si può replicare anche per quanto riguarda le (potenziali) occasioni sprecate, che in certe partite possono pesare più che in altre. L'approccio? Anche quello sarà decisivo, allo stesso modo delle tempistiche dei cambi, che in Coppa Italia sono forse stati un po' tardivi. Poco male, per quanto riguarda il match disputato qualche ora fa.. E con i nerazzurri di Gianpiero Gasperini c'è poco da scherzare.