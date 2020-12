7









Ha salutato tutti, Diego Costa. E l'ha fatto come al suo solito: facendo rumore. A sei mesi dalla scadenza naturale del contratto, l'attaccante brasiliano - naturalizzato spagnolo - ha deciso di comune accordo di anticipare l'addio: il club si è liberato di uno stipendio molto alto; il giocatore ora è libero di accasarsi dove vuole. Ecco, e dove vuole andare? Per ora ha solo una limitazione: se sceglie Madrid, Barcellona o Siviglia, c'è una clausola rescissoria da pagare da ben 15 milioni.



Probabile allora che vada altrove, probabilmente sempre in Europa e chissà che non arrivi proprio in Italia. La Juve osserva interessata sebbene per ora non si registrino passi in avanti in nessun senso. Ah, dipendesse dai tifosi, sarebbe un acquisto da fare immediatamente. E guardate un po' come commentano su Twitter...