Laè stata penalizzata di 15 punti in campionato. I tifosi non ci stanno, non accettano questa decisione. Per questo ci sono volute 72 ore per far partire un'azione collettiva. Ecco perchè i social sono stati fondamentali per accelerare i contatti tra i. Non solo quelli in Italia, dove i vari Juventus Club si sono scatenati con comunicati ufficiali e comunicazioni, ma un'azione letteralmente globale. Si sono infatti intensificati i contatti con gli Stati Uniti, che si sono legati ulteriormente a Madama in estate dopo averla osservata dal vivo in tournée questa estate.Stando a quanto riferisce Tuttosport, i tifosi starebbero pensando ad unaProcedimento inusuale in Italia. Nei confronti della FIGC. Si tratterebbe di un tipo di azione legale che consente agli individui di i propri diritti individuali omogenei lesi dalla condotta di un'impresa o di un'ente gestore di servizi pubblici o pubblica utilità. Diritti individuali ma azione collettiva.