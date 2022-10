ha rivelato ai microfoni di Sky l'ex difensore dellaGiorgio. Questo perchè in effetti dopo l'eliminazione in Champions League la Vecchia Signora deve stabilire nuovi obiettivi. A livello economico laper le casse bianconere è sempre stata molto importante, infattiLa Juventus ora deve fare i conti con il campionato, cercando di agguantare il quarto posto che varrebbe una qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League, per tentare il riscatto. Ancheanche senza il quarto posto in campionato.La Juventus ora spera di arrivare in Europa League, con l'obiettivo di fare meglio (o forse meno peggio) del. I bianconeri però sfideranno ilmentre ill Maccabi affronterà il Benfica. La squadra che otterrà il risultato migliore approderà insieme al Barcellona in Europa League. Il guadagno della Juventus però anche in caso di vittoria dell'Europa League sarebbe molto basso