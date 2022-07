I tifosi dellaaspettavano questo momento da settimane. Passi avanti, frenate, stop improvvisi, e poi ancora ottimismo, sorrisi e sospiri di sollievo. La trattativa per portare Angela Torino è stata una sorta di montagna russa, ma ora non ci sono più dubbi: l'argentino indosserà la maglia della Vecchia Signora, almeno per un anno, e questa sera il popolo bianconero non potrebbe essere più felice. Intorno alle 22.00 in tantissimi, forse persino in 10.000, hanno iniziato a seguire su un apposito portale online il volo che avrebbe portato il Fideo e la moglie Jorgelina all'aeroporto di, finché alle 22.40 è arrivato l'annuncio dell'atterraggio, che ha fatto esplodere di gioia tutti i tifosi.