Tutta una questione di "like" sui social, ma non sono di certo passati inosservati. Dopo la vittoria ai danni dell'Empoli della Juventus il giocatore della Roma Nicolò Zaniolo ha messo tramite i suoi profili social "mi piace" a Bonucci, Vlahovic e Locatelli. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport i tifosi della Roma non avrebbero gradito la mossa del giocatore classe 1999 e penserebbero che questa mossa fosse un modo di accettare la corte della Vecchia Signora.