‼️La Curva Maratona comunica che non sarà presente nel settore ospiti per il #DerbyDellaMole #JuventusTorino. pic.twitter.com/KMqodYoNJd — Toro Goal (@ToroGoal) February 17, 2023

Dopo l'impegno contro lo Spezia,match in programma martedì 28 febbraio all'Allianz Stadium. I tifosi granata hanno annunciato che non sosterranno la propria squadra allo stadio per protesta, proprio come avevano fatto i tifosi della Fiorentina settimana scorsa."Il nostro essere ultras è totalmente incompatibile con le ridicole condizioni che vorrebbero imporci e rinunciare al derby fa male,non possiamo piegarci alle regole dei gobbi, lasciamo il settore vuoto e invitiamo tutti i tifosi ad unirsi a noi", questo il comunicato degli ultras granata.