Il mercato in casa Juventus va a rilento. I molteplici incontri tra la dirigenza bianconera e Andrea Pirlo hanno dato i loro frutti nel delineare le prossime strategie, che comunque stentano a decollare. Matudi è stato finora l’unico della campagna di svecchiamento messa in atto dal club ad essere ceduto, e il rischio di trovarsi al raduno del 24 agosto giocatori fuori dal progetto si fa sempre più concreto. Inoltre, anche in entrata manca l’affondo decisivo per diversi colpi, e per ora, tra attacco, centrocampo e difesa, l’unico acquisto è stato quello di Arthur (con la contemporanea uscita di Pjanic). Questo immobilismo non è passato inosservato ai tifosi della Juve, anzi, è stato condannato sui social: nel mirino Fabio Patatici, criticato e dato per promesso sposo alla Roma, e Cherubini, suo ipotetico successore reputato non all’altezza.



