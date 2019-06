Your browser does not support iframes.

Prime ore a Torino per Maurizio Sarri, e prime reazioni sui social network da parte dei tifosi della Juve, che si stanno scatenando in queste ore a suon di “meme” e fotomontaggi. Le foto dell’arrivo alla Continassa insieme a Paratici e Nedved hanno sprigionato l’ironia e la fantasia di molti, così come la visita del nuovo allenatore alla sala trofei (lui che per ora ha nel palmares solo l’Europa League vinta col Chelsea) ha fornito diversi spunti. La conferenza stampa di questa mattina, poi, ha fatto il resto: ogni frase è stata letteralmente vivisezionata, e chissà che sforzo per Maurizio - si è chiesto qualcuno - passare tutto quel tempo senza nemmeno accendersi una sigaretta…