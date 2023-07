Il JMedical è un termometro. Dalle transenne si può osservare la sfilata dei calciatori, nel precampionato, osservarne le reazioni ma, soprattutto, sentire cosa hanno da dire i tifosi. Ma attenzione a prendere tutto per oro colato e tradurlo in Vox Populi: avere un calciatore della propria squadra del cuore a pochi metri, chiedergli un autografo o una foto, può annullare ogni tipo di acredine e esacerbare l’affetto che si prova.“C’è solo un capitano”. Questo il coro che un gruppo di tifosi ha cantato all’arrivo di. Di capitano, però, almeno ufficialmente, la Juventus ne ha un altro e risponde al nome di Leonardo. Come Massimiliano, i tifosi hanno scaricato il difensore italiano? Così sembrerebbe.Quel punto, dopo la J, nel messaggio lanciato via Instagram, sembra adesso trasformarsi in un due punti che aprono ad un discorso ancora da approfondire. Il giocatore e il suo entourage, intanto, hanno aperto all’ipotesi di trasferimento. Ipotesi che sembra ancora più calda dopo oggi, dopo i cori dei tifosi. D’altronde,C’è stato il tentativo di piazzarsi alla, respinto. C’è ladi Pirlo che prova il colpaccio. Ci sono, anche, le ipotesiche, però, non stuzzicano Bonucci. Ci sono tante cose sul tavolo,