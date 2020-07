Mancano 9 punti alla Juventus per chiudere la pratica scudetto e far tirare un sospiro di sollievo a Sarri, spesso e volentieri nel mirino della critica. I blackout non spiegati, un’idea di calcio non ancora assimilata dalla squadra per diversi motivi (alcuni a lui non imputabili), stanno facendo traballare la sua panchina, anche se il club non sta pensando all’esonero. Dall’Inghilterra sta rimbalzando il nome di Mauricio Pochettino, in passato in orbita Juventus per il post-Allegri. Al solo udire il nome del tecnico ex Tottenham alla guida di Ronaldo e compagni, i tifosi si sono scagliati su Twitter, bocciandolo in partenza.



