Lo stallo sul contratto, la possibilità di cambiare aria, la Juve tra le pretendenti. La trattativa tra il Milan e Hakan Calhanoglu è in stallo e il rinnovo non arriva. Parti distanti, perché i rossoneri gli offrono 4 milioni di euro a stagione, mentre lui ne chiede 5 fissi senza bonus. L'idea di prenderlo a parametro zero è concreta, ma la Juve ha ancora tempo per lavorarci e si inserirà solo se e quando lui dirà un no definitivo al Milan. Calhanoglu sarebbe disposto a scendere dalla propria richiesta soltanto in minima parte, così il suo futuro si allontana dai colori rossoneri. Un colpo a zero, un'idea che piace a Paratici. E ai tifosi?



