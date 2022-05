Come racconta il Corriere della Sera, la serata di festa non viene intaccata nemmeno dal colpo di testa di Patric (con deviazione di Sandro) e dal meritato pareggio di Milinkovic all’ultimo secondo, che dà alla Lazio la qualificazione aritmetica all’Europa League. A stonare c’è solo un coro della curva bianconera contro Sarri, l’ultimo a vincere lo scudetto in questo stadio, unito ai fischi per Agnelli. Ma non si può avere tutto.