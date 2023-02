Gli Official Fan Club della, in Italia e in tutto il mondo, hanno redatto un comunicato congiunto:"A seguito di un’attenta lettura ed analisi delle motivazioni della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC sono emerse numerose criticità, di cui ne riportiamo solo alcune per ragioni di sintesi. Applicazione distorta del diritto sportivo, già di per sé strutturalmente incompletoViolazione de più basilari principi di diritto: giusto processo, diritto al contradditorioApplicazione in sede di revocazione, in violazione dei suddetti principi, nonche del doppio grado grado di giudizio, dell’art 4 C.G.S. non contestato alla Juventus nel campo di incolpazione originario e conseguente applicazione dell sanziona di 15 punti di penalizzazione; sanzione determinata in modo del tutto arbitrario e senza una congrua motivazione, circostanza che ha fatto emergere in modo lapalissiano una insostenibile lacuna del codice di giustizia sportiva laddove, non essendo prevista una cornice edittale, vige il “Non” principio dell’indeterminatezza della sanzioneUtilizzo parziale di atti privi di qualsiasi valore probatorio (come le intercettazioni che sono un mezzo di ricerca della prova, non prove!) come prove aventi addirittura valenza confessariaApplicazione di una norma generale (art 4 GCS) laddove sussiste, per la tipologia di violazione contestata, una norma specifica (art 31 co 1CGS) che prevede la sanzione dell’ammenda con diffida.In forza di argomentazioni che riteniamo ampiamente fondate sia in punto di diritto che di fatto, riteniamo che la Juventus abbia fatto nuovamente da apripista rispetto alle acrobazie giuridiche della giustizia sportiva, che ancora una volta ha mostrato di essere parziale, sommaria, frettolosa. Circostanze, queste ultime, che non interessano a molti quando viene colpita la Juventus, in spregio ai più basilari principi giuridici, ma che interessano (e moltissimo) a noi tifosi bianconeri.Siamo stanchi del clima mediatico che circonda ogni vicenda concernente la Juventus, siamo stanchi di dover sfamare il sempre ricorrente “sentimento popolare”, siamo stanchi della parzialità con cui vengono sempre fraudolentemente narrate le nostre vicende. Anche nel caso in cui il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI dovesse, come speriamo e confidiamo, ribaltare questa decisione abnorme e immotivata, i danni collaterali sarebbero (come sempre) già stati consumati, sia sotto l’aspetto sportivo che extracalcistico. L’immediata esecutività della sentenza prima che la stessa sia definitiva costituisce, infatti, un’altra anomalia ed illogicità del sistema; il campionato della Juventus può dirsi sin da ora alterato, al di là dell’esito finale".