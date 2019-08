Andrea Agnelli ha fatto il suo ingresso a Villar Perosa accolto dal tripudio dei tifosi presenti. Il popolo bianconero ha accolto al meglio il suo presidente, che ha portato a Torino anche Matthijs de Ligt dall'Ajax, dopo il colpo del secolo per arrivare a Cristiano Ronaldo nella scorsa estate di mercato. La Juventus, però, è insaziabile e i supporter hanno identificato il prossimo colpo per la rovente estate di trattative: "Portaci Icardi", il coro più forte per Agnelli.