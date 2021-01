Come racconta il Corriere della Sera, edizione Torino, "i test di ieri alla Continassa sembrano escludere dall’undici titolare Frabotta, ovvero l’unica alternativa di ruolo ad Alex Sandro". Dunque, Pirlo va verso l'impiego dei tre centrali, con Demiral adattato da terzino. Scrive ancora il Corriere: "Con il turco a destra, gli esterni di centrocampo sarebbero Ramsey e Chiesa. Con l’azzurro a sinistra, invece, le ali del 4-4-2 sarebbero Kulusevski a destra e uno tra Chiesa o McKennie sulla fascia opposta. Questione di equilibri, appunto. Quelli sempre più sottili che potrebbero definitivamente saltare in caso di nuove positività last minute al Covid".