Le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 18 ottobre:- I terzini a gennaio poi Lovric. Juve al lavoro per sistemare le fasce dopo la pausa mondiale: Grimaldo del Benfica e Guerreiro del Dortmund in pole. Come centrale c'é N'Dicka. A giugno priorità al centrocampo: fra il sogno Milinkovic e l'opportunità De Paul, intriga lo sloveno dell'Udinese.- Mou da Champions.