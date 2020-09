Nonostante l'accordo trovato con Suarez la Juventus non ha mollato la presa per Edin Dzeko. Con l'attaccante della Roma c'è accordo totale e l'unico ostacolo, al momento, è rappresentato dalla mancanza di un sostituto in giallorosso: la Roma infatti non cederà il bosniaco finché non troverà un giocatore al suo posto. Intanto i tempi della trattativa per l'attaccante del Barcellona si allungano, così in piedi resta anche la soluzione Edinson Cavani, svincolato dal Psg.