Si allungano ancora i tempi prima di capire quali saranno le sanzioni definitive che la Juventus dovrà scontare sul filone delle plusvalenze. Il Collegio di Garanzia del Coni dovrà comunicare le motivazioni che hanno portato all'annullamento con rinvio della sentenza. Queste, secondo la Gazzetta dello Sport, arriveranno nel giro di due settimane. Il nuovo processo invece potrebbe svolgersi intorno al 22-23 maggio, ovvero due settimane dopo l'eventuale uscita delle motivazioni. C'è la volontà chiara di concludere l'iter entro la fine del campionato in modo da definire la classifica finale anche se rimarrebbe per la Juve la possibilità di un nuovo ricorso, così come quella di chiedere che le sanzioni e l'eventuale penalizzazione sia scontata nella prossima stagione.