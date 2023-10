I rischi per Nicolòci sono e sono raccontati nell'art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva della Figc, che spiega come un calciatore non possa scommettere sul mondo del calcio Figc, Uefa e Fifa. Il fascicolo del centrocampista bianconero, in via Campania, è aperto da tempo, da inizio settembre e ora siamo alle strette finali prima di ufficializzare il probabile deferimento, massimo entro 15 giorni. Questi i tempi per aprire il prossimo capitolo della vicenda che riguarda Fagioli, che nel frattempo è stato interrogato più volte e sta collaborando attivamente.