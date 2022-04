Si suol dire che si sente la mancanza di qualcuno o qualcosa, solamente quando lo si perde. Una massima applicabile a diversi aspetti e, sicuramente, ai calciatori disponibili di una rosa. È il caso di Manuel Locatelli, la cui mancanza si sta facendo sentire in questa fase della stagione. Secondo quanto riporta Tuttosport, il centrale di centrocampo dovrebbe rivedersi in campo a fine mese, per il rush finale di campionato, alla caccia del quarto posto in classifica.