Come racconta Gazzetta, oltre al danno, la beffa. La Juventus in un colpo solo ha praticamente salutato la Champions e perso nuovamente Angel. Il, dopo i tre assist nel match d’andata contro il, ieri era il più atteso anche in Israele. Ma alla fine la partita del 34enne campione argentino è durata meno di mezzora. Fatale uno scatto dopo appena 24 minuti. Angel ha avvertito una sorta di “coltellata” ai flessori della coscia destra. La smorfia dello juventino non fa presagire nulla di buono, a maggior ragione visti i precedenti. Di Maria rischia di doversi fermare dai 20 ai 40 giorni.