Ci siamo quasi,vede finalmente una luce in fondo al tunnel. Dopo essere rientrato poco prima del lockdown per una manciata di minuti, il capitano bianconero ha approfittato dello slittamento del campionato per recuperare completamente dall'infortunio e finalmente dovrebbe essere arrivata la fine del calvario, come ha confermato anche Maurizio Sarri in conferenza stampa. Già dalla settimana prossima Giorgio Chiellini potrebbe rientrare in gruppo.