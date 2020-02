La Juventus ha premiato, all'Allianz Stadium, gli allenatori del mondo delle Academy bianconeri che hanno trascorso una settimana formativa a Torino. Ecco il comunicato del club:



"Si è conclusa con successo a Torino, anche quest’anno, una settimana formativa ed entusiasmante per 54 allenatori provenienti da 20 Juventus Academy di tutto il mondo: Bahrein, Bogota, Brasil, Bruxelles, Bydgoszcz (Polonia), Cyprus, Kuwait, London, Melbourne, Miami, Moscow, New York City, Saint Petersburg, San Antonio, Silicon Valley, Thailand, Toronto, Torun, Villeneuve, Washington DC. I coach hanno partecipato a un corso formativo con lezioni teoriche (presso il Legends Club dell’Allianz Stadium) e osservazione di campo (tra Vinovo e gli impianti della Scuola Calcio di Torino), il tutto in compagnia dei relatori dell’area sportiva. ​Le lezioni hanno trattato scrupolosamente varie tematiche, tra cui aspetti socio-pedagogici, tecnici e atletici.



La principale novità di quest’anno è stata la creazione di due livelli formativi, uno base e uno avanzato (dedicato ai coach che avevano già partecipato in edizioni precedenti). Oltre alle lezioni, i tecnici hanno assistito anche all’allenamento a porte aperte della Prima Squadra al JTC, e seguito con entusiasmo la partita di semifinale di ritorno della Coppa Italia Under 19 a Vinovo. La settimana si è conclusa con la consegna degli attestati".