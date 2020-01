Hans Nicolussi Caviglia sempre più inserito nei meccanismi del Perugia. Il giocatore che lo scorso anno Allegri ha lanciato anche in prima squadra, quest'estate è andato in prestito in Umbria, in Serie B. Dopo aver conquistato la titolarità con Massimo Oddo in panchina, ora Nicolussi sta convincendo anche il neoarrivato Serse Cosmi. Il tecnico, infatti, dopo averlo tenuto in panchina nelle sue prime due gare, lo ha inserito lunedì contro il Livorno, ricevendo in cambio una prestazione decisiva. Il giovane valdostano, come riporta Tuttosport, ha messo a referto il suo quarto assist stagionale, servendo a Melchiorri il pallone dell'1 a 0.