Per la Juventus i tempi supplementari rappresentano un vero e proprio tabù. La Vecchia Signora è stata eliminata nelle ultime tre occasioni in cui è arrivata a giocarsi una qualificazione europea agli extra time. Dopo Bayern Monaco nel 2015/2016 e Porto nel 2020/2021 in Champions, la Juve è stata sconfitta anche dal Siviglia giovedì nella semifinale di ritorno di Europa League.