135 milioni ballano tra la Continassa e l’Inghilterra. E che farebbero assai comodo alle casse della Juventus. Come racconta Gazzetta, in ballo restano i riscatti di Dejan, Wese Denis. Tutti calciatori il cui cartellino è di proprietà bianconera, ma momentaneamente “prestato” a quattro diversi club di Premier, con precise istruzioni per trasformare l’acquisto da temporaneo a definitivo. Le speranze della Juve, si legge, si scontrano con una realtà che si sta facendo problematica. Tanto che l’ipotesi di un ritorno in blocco dei quattro a Torino non è affatto campata in aria.Da Londra a Leeds, passando anche per Arthur al Liverpool: è molto complicato che alla fine la Juve possa tornare ad avere ciò che teoricamente le spetterebbe. Guarda nella gallery più in basso.