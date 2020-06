1









I sostituti della Juve steccano, spesso e volentieri. Anche in questa ripresa non hanno convinto quei giocatori subentranti, entrati senza incidere, facendo anche qualche danno. Neppure un abbozzo di reazione rispetto al recente passato, fatta eccezione per Aaron Ramsey, l'unico che (infortuni a parte) ha dimostrato di poter stare bene a questo livello, competendo per una maglia da titolare. Piuttosto sono Adrien Rabiot, Danilo e Federico Bernardeschi a non convincere, con il giocatore italiano che appare molto diverso dalla versione Nazionale e lontano dai suoi standard ormai da troppo tempo. Un problema di fiducia, forse. Il francese è il bersaglio principale degli attacchi dei tifosi, complice la sua svogliatezza, il carattere chiuso e la poca empatia mostrata con il mondo bianconero.



C’entra il mercato, anche, perché sia prima che dopo il Covid la sua stagione è stata ricca di difficoltà e il rientro tardivo a Torino - per restare nella sua casa in Costa Azzurra - non ha aiutato. Con l’ingaggio che si ritrova, è probabile che la Juve non si opponga qualora un club intenda accollarselo.



E, intanto, è il più attaccato. Ecco i commenti dei tifosi nella nostra gallery.