Come raccontato, da domani inizia la settimana decisiva per capire il futuro di Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku. Il loro destino è chiaramente intrecciato e con i 30 milioni che la Juve chiede al Chelsea per concretizzare l'operazione, Giuntoli e Scanavino riuscirebbero a mettere a posto conti e squadra. In realtà però, scrive il Corriere dello Sport,L'attaccante belga, non avendo, di fatto, mai perso per un anno intero il rapporto con il fisco italiano, può usufruire ancora del decreto crescita. In questo modo, un triennale da nove milioni a stagione, più opzione per la quarta stagione, è sostenibileUna strategia economica studiata nel dettaglio da mesi alla Continassa.Parlando sempre di cifre, l'ex Inter potrebbe guadagnare molto di più se accettasse l'offerta Araba mI tempi per chiudere una trattativa che va avanti da mesi, si legge sul quotidiano, sono maturi e non solo perché la stagione sta per iniziare: il ballo delle punte è partito, con Kane al Bayern Monaco, e Lukaku con il suo staff aspetta la chiamata decisiva.