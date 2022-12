Ieri infatti, si è svolta all'Allianz Stadium l'assemblea degli azionisti che ha approvato il bilancio 2021/2022, chiuso con una perdita di 238 milioni di euro. La prossima tappa da segnare sul calendario sarà quella del 18 gennaio, quando entrerà in carica il nuovo Cda ma intanto c'è stato un segnale chiaro emerso dall'assemblea.Come riporta calciomercato.com infatti,Con tale strumento, alcuni soggetti possono far valere in un giudizio il danno subito dalla mancata osservanza di obblighi e doveri da parte degli amministratori. Tale richiesta era stata avanzata da un socio ma è stata respinta dagli altri azionisti, che nell'ultimo atto di Andrea Agnelli come presidente, gli sono stati affianco.