Pavel Nedved ha parlato, Maurizio Arrivabene ha ribadito, Max Allegri ha spiegato. La Juve è questa e questa rimane, almeno fino a quando non riuscirà a sbloccare tutta una serie di situazioni delicate in uscita e finché dal mercato non possano arrivare quelle aperture necessarie per effettuare i colpi giusti alle giuste condizioni. Il mercato se lo deve inventare Allegri fino a prova contraria, gli acquisti sono quei giocatori ripescati come Mattia De Sciglio o Luca Pellegrini, sono quei giocatori rigenerati come Federico Bernardeschi o Wojciech Szczesny (protagonisti della vittoria con il Cagliari), sono quei giocatori che torneranno dall'infortunio come Paulo Dybala e Federico Chiesa. Però in tutto questo ci sono anche tanti, troppi casi ancora aperti, che riguardano pure quei giocatori chiamati a fare la differenza in questa. Casi che quindi condizionano non solo gli equilibri interni ma pure quel mercato da cui la Juve si è tirata fuori a parole ma non nei fatti, pur essendo reale la difficoltà nel poter mettere mano al portafogli in questo momento. Sono sei i principali casi da affrontare e che tengono banco in questo momento.

