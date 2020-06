I cinque cambi avranno un bell'impatto sulla Serie A ed i suoi allenatori che potranno gestire due sostituzioni in più. Quando le farà Maurizio Sarri? Come riporta Sky Sport, negli ultimi tre anni di campionato il tecnico bianconero ha fatto il 66% dei suoi cambi dal 61' all'81, il 18% dall'81 al 90', il 10% dal 45' al 60' e il 6% nei primi 45 minuti di gioco. Ricordiamo che la regola sulle sostituzioni consente agli allenatori di poter usare solo tre slot durante la partita più ovviamente l'intervallo. Più cambi ma non più tempo per farli, insomma.