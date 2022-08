. Il pari tralascia l’amaro in bocca in casa bianconera e non potrebbe essere altrimenti. Perché è il secondo consecutivo dopo lama, soprattutto, perché arriva dopo un’ora di gioco decisamente positiva da parte della squadra di MassimilianoTante occasioni create, propensione offensiva, pressing alto e una Roma annullata per larghi tratti. Il gol, però, non è arrivato – fatta esclusione ovviamente per la punizione di-, e questo è un problema., con la Roma che ha preso campo e fiducia, fino a rischiare di tornare nella Capitale con i tre punti in tasca.