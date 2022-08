Poco fa è arrivata l'ufficialità del trasferimento diDavid al. Il giocatore ormai exha voluto pubblicare sui suoi profili social un ringraziamento alla Vecchia Signora per gli anni passati insieme. Queste le parole del giocatore:"Si chiude un ciclo, se ne apre un altro. Oggi termina un periodo molto importante della mia vita. Ringrazio la Juventus per aver avuto fiducia in me e per avermi permesso di fare una straordinaria esperienza che mi servirà per tutta la vita. Sono stati anni meravigliosi e sarò grato per sempre a questo Club. Forza Juve!".