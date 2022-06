Come racconta Gazzetta, è ormai ai saluti Giorgio Chiellini, l’uomo che fino a un anno fa aveva conquistato più trofei tra i bianconeri e che adesso è andato via. Al suo posto però potrebbe arrivarne un altro che di titoli ne ha vinti ancora di più, anche se in squadre e nazioni differenti. Giorgio Chiellini si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza (nel weekend ha festeggiato in Toscana i 10 anni di matrimonio dell’amico ed ex compagno Leonardo Bonucci, che lo sostituirà nel ruolo di capitano) prima di iniziare la nuova avventura americana a Los Angeles.