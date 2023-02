Spesso senza convincere del tutto, faticando anche più del dovuto in alcune circostanze ma è indubbio cheDopo il complicato inizio in campionato e il disastroso girone di Champions League, terminato con il terzo posto e un unica vittoria (in casa contro il Maccabi Haifa), i bianconeri hanno inserito le marce e cambiato l'andamento della stagione, almeno a livello di risultati.Dal momento più basso, ovvero la sconfitta ad Haifa, dopo la quale arrivarono le forti parole dell'ex presidente, Andrea Agnelli, ed escludendo le ultime due partite del girone - ormai compromesso - con Benfica e Psg,Nelle quattro gare senza successo, sono arrivati due pareggi con Atalanta e Nantes all'andata. Nel primo caso, fu un pareggio di grande orgoglio a 48 ore dalla penalizzazione in classifica; mentre quello con i francesi è poi risultato ininfluente.In pratica quindi Allegri ha sbagliato due partite in quattro mesi.Tutte grandi partite le restanti 16? Ovviamente no; molte vittorie di misura e sofferte contro squadre di bassa classifica o comunque senza "brillare" come successo a Spezia pochi giorni fa. Ma i risultati sono lì e sono tornati dalla parte del tecnico livornese. Secondo posto sul campo in campionato (+ 5 rispetto a un anno fa), semifinale di Coppa Italia da giocare e Ottavi di Europa League. Quest'ultima, forse, l'obiettivo più importante; non per cancellare il fallimentare percorso in Champions ma per provare a dimenticarlo.