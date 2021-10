"UNDER 16 MASCHILE - Successo netto per 6-1 della squadra di Mister Panzanaro sull’Alessandria, tra le mura amiche. Dopo il passo falso della scorsa settimana, nella gara di esordio del campionato in trasferta sul campo del Monza, questa settimana i bianconeri hanno dominato l’incontro dall’inizio alla fine. Juve avanti nella prima frazione dopo appena due minuti con Pisano, ma immediatamente raggiunta dalla rete di Gemello per il momentaneo 1-1. Primo tempo che si chiude con i bianconeri avanti 2-1 grazi al gol di Ngana. Nella ripresa altre quattro reti per la Juve ancora con Pisano e poi con Finocchiaro, Ventre e Biliboc per il definitivo 6-1. Nel prossimo turno, ad attendere la nostra Under 16 ci sarà il Genoa..UNDER 15 MASCHILESecondo successo consecutivo in campionato per il gruppo allenato da Mister Benesperi. Dopo la bella vittoria all’esordio contro il Monza, questa volta i bianconeri segnano otto reti all’Alessandria al Training Center di Vinovo. Quattro reti nel primo tempo (Zingone, Verde, Merola e Giardino) e quattro nel secondo (ancora Giardino, prima della tripletta di Zanaga, entrato benissimo dalla panchina) permettono all’Under 15 di salire a quota 6 punti in classifica dopo le prime due giornate di questa nuova stagione."