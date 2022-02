Dal sito ufficiale della Juventus:



Domenica ricca di soddisfazioni quello appena concluso. Sono arrivate, infatti, due vittorie in altrettante partite per la Primavera Femminile di Coach Piccini e per l'Under 17 di Mister Pedone.



UNDER 19 FEMMINILE



Con un'altra prova di forza, l'Under 19 Femminile supera 3-0 tra le mura amiche le pari età del Brescia. Il match, valevole per la terza giornata del girone di ritorno, è stato deciso dalle reti di Lepera, Requirez e Pfattner. Questo successo permette alle bianconere di mantenere la testa della classifica, raggiunta in settimana dopo il poker al Verona (in gol ancora Pfattner e le classe 2006 Zamboni e Corda, quest'ultima autrice di una doppietta). Next stop: la trasferta contro il Cittadella, in programma per il prossimo fine settimana. Disponibile il tabellino del match.



UNDER 17 MASCHILE



Il 2022 della squadra allenata da Mister Pedone non poteva iniziare meglio. Dopo il 4-0 lontano dalle mura amiche rifilato alla Cremonese nel week-end del 22-23 gennaio, è arrivata un'altra vittoria rotonda, 2-0. Questa volta l'avversario era il Pisa, ma la sostanza non è cambiata. Tre punti per i bianconeri, ottenuti grazie alle reti nella ripresa prima di Morleo e poi di Ghirardello per il definitivo raddoppio. Un successo importante che permette al gruppo di Mister Pedone di salire al quinto posto in classifica, a quota 22 punti. Appuntamento al prossimo week-end, per la partita in trasferta contro lo Spezia, valevole per il recupero della quattordicesima giornata di campionato. Di seguito il tabellino dell'incontro odierno.