Dusanè tornato alla Continassa, reduce da un problema di lombalgia che ha condizionato il finire della passata stagione e sul quale ha lavorato durante l'estate. A fare un punto sul suo stato di forma è Gazzetta: "Si è presentato alla Continassa tirato e determinato come sempre. I primi test fisici, tra cui quello con la macchina Dexa, hanno evidenziato una condizione muscolare simile a quella con cui aveva lasciato la Juve alla fine della scorsa stagione. Considerazione incoraggiante, sebbene sia normale che per la sua mole, e dopo un infortunio, il centravanti serbo abbia bisogno di tempo per raggiungere il top della forma".