Labatte il2 a 0 e sale al quinto posto in classifica a 4 punti di distanza dall’Atalanta.. La Vecchia Signora c’è, e fino a poche settimane fa sembrava utopia, e adesso la lotta per il quarto posto è completamente riaperta., perché la squadra bianconera arriva alla pausa natalizia con un buon ruolino di marcia, ma dimostra ancora antiche fragilità, la cui risoluzione viene rincorsa ormai da diverse stagioni. Per questo, è arrivato il momento per Allegri di lavorare sodo e trovare la formula giusta, per far fare il salto di qualità alla squadra.– Un concetto espresso sia da Szczesny che da Bernardeschi. Un concetto su cui, evidentemente, si è discusso in più occasioni alla Continassa. Dopo essere passata in vantaggio, la Juventus continua a peccare di altezzosità e pensare di avere già archiviato i tre punti. Si abbassa, porta la squadra avversaria nella propria metà campo e corre rischi che possono condizionare la rincorsa alla zona Champions League. Come dicevamo, un aspetto che si ripresenta ciclicamente. Adesso, è il momento di dire basta agli alti e bassi, ai cali di concentrazione: in questa Serie A tutte perdono punti, trovare continuità è la chiave per risalire la classifica.– Qualche giorno di ferie, per liberare la mente e sciogliere i muscoli. E poi, sotto con il lavoro. Di fronte alla Juventus un tour de force decisivo: la data segnata in rosso è quella del 28 febbraio, in quel momento si conosceranno le reali ambizioni della Vecchia Signora. I risultati iniziano ad arrivare, sul piano del gioco manca ancora molto.