Solo due giocatori in scadenza nel 2020, per la Juventus. Sono Gigi Buffon e Giorgio Chiellini, praticamente i capitani formali e informali. Il piano, come racconta La Gazzetta dello Sport, è sempre stato chiaro: decidere insieme l'eventuale prolungamento, con la disponibilità della società ad allungare in caso di volontà dei due calciatori. Per Chiellini, comunque, sembra tutto fatto: il tre bianconero sarà ancora a Torino, almeno per un'altra stagione. Non sembrano esserci problemi nemmeno per Gigi: ha deciso di restare ancora un anno in giro. Ancora da affidabilissimo secondo di Szczesny.