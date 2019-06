In questa stagione hanno rinnovato i rispettivi contratti fino al 2021, ma sia Sami Khedira che Mario Mandzukic sono in uscita dalla Juventus. Il centrocampista tedesco e l’attaccante croato, uomini-simbolo della gestione Max Allegri, possono salutare il club bianconero a poche settimane di distanza dall’addio del tecnico livornese. I due non sono incedibili (tutt’altro) per la società bianconera, che valuterà le offerte: vendere Khedira e Mandzukic non porterà un incasso particolarmente elevato, ma permetterà di risparmiare su due ingaggi importanti.