Le parole di Andreaall'Assemblea degli Azionisti:"A me sembra che l'articolo 165 del trattato UE sia da prendere seriamente in considerazione, mi auspico che questa sentenza possa aprire la strada a una gestione diversa. Di questo risultato, a cui stiamo ambendo, ci tenevo a ringraziare il Real e il Barcellona per il coraggio contro le minacce Uefa nella primavera 2021, in base all'articolo 51 del proprio statuto. Saremmo stati sanzionati perché ci siamo ritrovati in una stanza a pensare a un futuro migliore, senza interpellare l'Uefa. Siamo a pochi giorni da un possibile cambio".