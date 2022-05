Sotto esame. La partita di Arthur non potrebbe dare altre sensazioni, se non quelle d'incertezza. Dopo aver messo minuti nel motore, il centrocampista brasiliano non è mai riuscito a ingranare con costanza. Il motivo è presto detto: fa fatica a dare un ritmo, a incidere con guizzi e intuizioni. Anche a Marassi, sembrava un corpo estraneo alla Juve. E quando ha rischiato, ha sbagliato. E se non osa, allora si tratta di una regia fine a se stessa.



A FASI ALTERNE - Si è parlato tanto anche del rapporto con Allegri, del fatto che Arthur fosse ben lontano dai primi posti nella gerarchia a centrocampo. Quando è stato chiamato in causa, però, ha provato a rispondere, a tratti anche in maniera convincente. La Juve in particolare ha apprezzato la buona volontà dell'ex Barcellona nel mese di gennaio: aveva chiesto di andare, per riconquistarsi la Nazionale e per provare a giocare di più. L'Arsenal si era interessato e probabilmente lo è ancora.



CON ALLEGRI - Occasioni di mercato a parte, ad oggi è ancora difficile immaginare un futuro bianconero per Arthur. Anche per come cambierà il centrocampo della Juventus. Ieri, come sottolineato da Tuttosport, non ha sempre dimostrato di aver capito cosa volesse da lui il tecnico, ed è un motivetto che ritorna quasi a ogni partita. Come raccontato da TS, poi, "Allegri gli ha intimato minacciosamente di stare davanti alla difesa e stare in mezzo, poiché quando si decentrava apriva spazi al Genoa". Siamo a fine maggio: era l'abc del suo ruolo.